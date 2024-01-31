Более 100 обращений поступило в чат-бот о деятельности нелегальных казино и букмекеров

Минтуризма при активном участии общественности продолжает борьбу с организацией нелегального игорного бизнеса и его рекламы, в том числе в интернет-пространстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: lada.kz

Как сообщается, с ноября 2023 года Минтуризма запустило чат-боты в мессенджерах «Telegram» и «WhatsApp» (+7 707 9071507). Сюда граждане направляют ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей с признаками онлайн-казино, незаконных букмекерских контор, организации противоправной лотереи и иных видов нелегальных розыгрышей и их рекламы, проводимых в интернет-пространстве.

Также в эти чаты можно направлять информацию об организации незаконного игорного бизнеса вне специально отведенных игорных зон и без соответствующих лицензий.

Согласно закону «Об игорном бизнесе», деятельность казино и букмекерских контор в Казахстане разрешена только при наличии лицензии министерства на территории двух игорных зон в Акмолинской и Алматинской области.

При несоблюдении данных требований, в отношении нарушителей предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 7 лет, штрафом в размере до двадцатикратной суммы преступного дохода и с конфискацией имущества.

— На сегодня в чат-бот министерства поступило более 100 обращений. Кроме того, соответствующие материалы ведомство передает в органы правопорядка для правовой оценки, изучения и проведения проверки в отношении граждан РК, являющихся организаторами и бенефициарами данных нелегальных сетевых ресурсов, — говорят в ведомстве.

Наряду с этим, Минтуризма совместно с правоохранительными органами и уполномоченным органом в сфере информации на постоянной основе проводит мероприятия по борьбе с распространением противоправного контента в сети интернет по линии информационной системы «Кибернадзор». За 2023 год в ИС «Кибернадзор» внесено 8284 материалов с признаками деятельности интернет-казино, из которых по итогам изучения содержания заблокировано 4459 сайтов.

В ведомстве подчеркнули, что данная работа проводится по всем направлениям и каналам распространения нелегального игорного бизнеса.

Кроме того, в рамках профилактики и противодействия лудомании в стране бдительность и сотрудничество казахстанцев является важным элементом и залогом успешной работы по борьбе с незаконным игорным бизнесом.