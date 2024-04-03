Радиолокационный комплекс «Платформа» испытали казахские десантники

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Радиолокационный комплекс «Платформа» поступил в войска в феврале текущего года. Артиллеристы десантно-штурмовых войск впервые провели стрельбы с использованием комплекса в ходе лагерного сбора на учебном полигоне «Казахстан», сообщает Минобороны.

В условиях, максимально приближенных к боевым, подразделения огневой поддержки проводили слаживание батарей и дивизионов, а также готовили корректировщиков артиллерийского огня. Каждый этап подкреплялся контрольно-комплексными занятиями для получения допуска военнослужащих к боевой стрельбе из штатного вооружения», - говорится в сообщении.

Артиллеристы ознакомились с его тактико-техническими характеристиками, способом определения координат целей при ведении артиллерийской разведки и практической работе на огневой позиции в режиме обнаружения движущихся целей. Также отработано практическое обслуживание стрельбы артиллерии на командно-наблюдательном пункте в режиме контрбатарейной борьбы.

«Радиолокационный комплекс «Платформа» способен обеспечить наземное наблюдение, выявление координат огневых позиций артиллерии противника. Обнаруженные координаты в автоматическом режиме передаются на пункт управления, откуда цель уничтожается огнем артиллерийского вооружения», – рассказал заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками по огневому поражению полковник Ерлан Алихулов.

Комплекс может работать в любое время суток и в погодных условиях, при которых затруднено визуальное наблюдение за огневыми позициями противник, не оставляя «мертвых зон» на поле боя.

В сборах приняли участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано 150 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, ранее глава государства говорил о необходимости повышать боевой потенциал вооруженных сил РК.