Более 1,1 млрд долларов намерен инвестировать в Казахстан в этом году ЕАБР

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В ходе встречи президент был проинформирован о результатах работы и планах дальнейшего сотрудничества Евразийского банка развития (ЕАБР) с Казахстаном, а также о прогнозах на предстоящий период.

В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более 1,1 млрд долларов, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, «зеленая» энергетика и водные ресурсы.

Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году ЕАБР перевыполнил все плановые показатели, объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 млрд долларов, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.

Главе государства также была представлена информация о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов. В частности, такие проекты, как строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань – Мангышлак.

Кроме того, председатель ЕАБР рассказал президенту о предстоящей встрече Ассоциации институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), которая пройдет с 15 по 17 мая этого года в Алматы. Мероприятие соберет более 80 организаций из 40 стран мира, а также международные структуры, профильные министерства Казахстана и региона для обсуждения вопросов инвестиций в экономику нашей страны и ЕАЭС.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул активную роль ЕАБР в интеграционных процессах. По его словам, участие банка в реализации проектов по модернизации и строительству инфраструктуры внесет значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.