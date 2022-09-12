Более 120 овец сбил поезд в Алматинской области

Департамент полиции на транспорте сообщил о ДТП на железной дороге в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.

"На перегоне "Жетыген - Курозек" машинист грузового поезда, заметив переходящее через железную дорогу стадо овец, применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось, погибло 123 из 530 овец. Стоянка поезда составила 13 минут", - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, на место происшествия выехали сотрудники Линейного отделения полиции со станции Алтынкол.

"В результате проведенных необходимых мероприятий установлен 36-летний житель села Туганбай Алматинской области, который является хозяином указанных животных. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог)", - резюмировал генерал-майор полиции.