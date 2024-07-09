Более 160 проектов вошли в реестр социального предпринимательства в Астане

Фото: акимат Астаны

Получить такой статус могут предприниматели, соответствующие одному из четырех категориям.

Включение в реестр подразумевает предоставление ряда льгот. На сегодняшний день в этот список вошло уже 161 субъектов социального предпринимательства.

«Данный реестр работает с 2022 года, на сегодняшний день у нас состоялось 14 заседаний, по итогам которых в реестр социального предпринимательства вошли 161 предпринимателей. Также согласно предпринимательского кодекса, предпринимателям, вошедшим в реестр, положены льготы. На сегодняшний день ведется работа по снижению налогообложения для социальных предпринимателей. Далее это возможность получить арендное помещение по льготным основаниям через АО «СПК «Астана», также они могут участвовать в государственных грантах до 5 млн тенге на оборудование. Также предприниматели могут претендовать на субсидирование ставки вознаграждения через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», – сообщила главный специалист отдела развития предпринимательства Дана Кариева.

В городской администрации отметили, что специальная комиссия по включению в реестр субъектов социального предпринимательства работает при управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.