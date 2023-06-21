Более 17 млрд тенге отдали мошенникам казахстанцы – Антикор

В Казахстане участились случаи мошенничества и подстрекательства к даче взятки должностным лицам за якобы решение различного рода вопросов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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За последние 3 года в производстве Антикоррупционной службы было более 600 уголовных дел по мошенничествам. Осуждены 313 лиц.

«Сейчас в производстве Антикоррупционной службы находится ряд уголовных дел в отношении мошенников, посредников и подстрекателей к даче взятки. Общая сумма переданных мошенникам денег составляет более 17 млрд тенге», – констатировали в ведомстве.