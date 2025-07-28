Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане за первые 6 месяцев 2025 года частным судебным исполнителям удалось взыскать более 18 миллиардов тенге по делам, связанным с неуплатой алиментов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканской палаты ЧСИ

Как отмечается, усилия судебных исполнителей не ограничиваются исключительно мерами принуждения — приоритет отдается комплексному подходу. Среди таких мер — содействие трудоустройству. С начала года в сотрудничестве с государственными органами было организовано 329 ярмарок вакансий, благодаря которым 2 722 должника смогли найти работу. Это создало возможность для погашения долгов и исполнения родительских обязательств.

Частные судебные исполнители также включаются в решение семейных конфликтов. В тех случаях, где причиной разрыва отношений выступают недоразумения или временные трудности, ЧСИ помогают наладить диалог между супругами. В первом полугодии 2025 года по всей стране удалось примирить 2 221 семью. В отдельных случаях это даже привело к прекращению уголовного преследования — в Западно-Казахстанской области, к примеру, были закрыты 7 уголовных дел после восстановления отношений между сторонами.

Тем не менее, к тем, кто систематически уклоняется от уплаты алиментов, применяются жёсткие меры. Так, по инициативе ЧСИ к административной ответственности были привлечены 2 615 человек, а ещё 254 — к уголовной. Несмотря на достигнутые результаты, действующая система взыскания алиментов требует дальнейших улучшений. В этой связи Республиканская палата частных судебных исполнителей подготовила совместно с депутатами и уполномоченными органами ряд поправок в законодательство. Их обсуждение в Парламенте намечено на осень, сразу после окончания депутатских каникул.