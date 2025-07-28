Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода

Суд
82
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Частные судебные исполнители также включаются в решение семейных конфликтов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане за первые 6 месяцев 2025 года частным судебным исполнителям удалось взыскать более 18 миллиардов тенге по делам, связанным с неуплатой алиментов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканской палаты ЧСИ

Как отмечается, усилия судебных исполнителей не ограничиваются исключительно мерами принуждения — приоритет отдается комплексному подходу. Среди таких мер — содействие трудоустройству. С начала года в сотрудничестве с государственными органами было организовано 329 ярмарок вакансий, благодаря которым 2 722 должника смогли найти работу. Это создало возможность для погашения долгов и исполнения родительских обязательств.

Частные судебные исполнители также включаются в решение семейных конфликтов. В тех случаях, где причиной разрыва отношений выступают недоразумения или временные трудности, ЧСИ помогают наладить диалог между супругами. В первом полугодии 2025 года по всей стране удалось примирить 2 221 семью. В отдельных случаях это даже привело к прекращению уголовного преследования — в Западно-Казахстанской области, к примеру, были закрыты 7 уголовных дел после восстановления отношений между сторонами.

Тем не менее, к тем, кто систематически уклоняется от уплаты алиментов, применяются жёсткие меры. Так, по инициативе ЧСИ к административной ответственности были привлечены 2 615 человек, а ещё 254 — к уголовной. Несмотря на достигнутые результаты, действующая система взыскания алиментов требует дальнейших улучшений. В этой связи Республиканская палата частных судебных исполнителей подготовила совместно с депутатами и уполномоченными органами ряд поправок в законодательство. Их обсуждение в Парламенте намечено на осень, сразу после окончания депутатских каникул.

#ЧСИ #алименты #должники

Популярное

Все
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
В Астане проверили ход строительства «Комфортных школ»
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
В Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковских реквизитов
Казахстан запретил вывоз стальных заготовок
Определены сроки обучения и каникул для школьников РК
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Khan Tengri Innovation Hub открыли в Шанхае
Гидрогеологический Атлас Казахстана — стратегический ресурс в эпоху водных вызовов
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сильные дожди накроют Казахстан
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Актау – культурная столица тюркского мира
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
Крупнейшее месторождение нефти и газа обнаружили в Польше
Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
Казахстан ратифицировал Договор с Кыргызстаном о союзничестве
Ряд чиновников наказан по итогам проверки курортных зон
Президент отреагировал на ситуацию вокруг алматинского детдома
Первые медали Универсиады-2025
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

В Шымкенте осудили водителя за смертельное ДТП на пешеходн…
Суд вынес приговор Перизат Кайрат и её матери
Дело Перизат Кайрат: когда суд огласит приговор
«Скепсиса и так много»: потерпевший по делу Перизат Кайрат …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]