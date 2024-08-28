Более 20 млрд тенге провели наркоторговцы через банки за полгода – АФМ

Это на 18% больше, чем в прошлом году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе АФМ прошло очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, субъектов финансового рынка и правоохранительного блока, сообщает Kazpravda.kz

Открывая заседание, председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.

«Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, всё чаще используя бесконтактные способы расчётов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности», – отметил он.

В ходе встречи участники отметили важность противодействия незаконному обороту наркотиков и выразили заинтересованность в совместном искоренении проблемы наркоторговли в стране.

Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли (+18% к прошлому году), ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций, и в случае подтверждения настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.

Кроме того, АФМ выявило и направило в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 человек (от 7 до 10 лет).

В завершение встречи участники выработали ряд предложений по совершенствованию мер противодействия незаконному обороту наркотиков и оказания всемерной поддержки в изучении новых способов и схем злоумышленников для их своевременного пресечения.