Более 200 детсадов обновят в Казахстане

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В этом году планируется начать реновацию 229 государственных детсадов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz

Сообщается, что сегодня в стране функционирует 11 346 организаций дошкольного обучения и воспитания.

Реновация дошкольных организаций образования направлена на улучшение условий обучения и воспитания детей. Так, по итогам прошлого года завершена модернизация 198 объектов. В них проведены капитальный и текущий ремонты, обновлена компьютерная техника.

«Мы стремимся создать лучшие условия для обучения и развития наших детей. Реновация дошкольных организаций - это инвестиция в будущее, которое стремимся сделать ярким и успешным для каждого ребенка», – отметила директор департамента дошкольного образования Манар Адамова.

Помимо этого, в республике открываются новые и расширяются сети детсадов, сообщают в госоргане: за последние 3 года сеть дошкольных организаций увеличилась на 801 объект.

За 5 лет очередность в детсады снизилась вдвое, составив охват детей от 2 до 6 лет – 91%. В этом году планируется довести этот показатель до 92,5%.

#Минпросвещения #детсад #реновация

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