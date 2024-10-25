Более 200 гвардейцев были награждены в честь праздника

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В торжественном мероприятии приняли участие руководство, а также офицеры и военнослужащие по контракту Главного командования Национальной гвардии. Были приглашены ветераны войск и представители взаимодействующих органов.

- Празднование Дня Республики связано с датой – 25 октября 1990 года, когда Верховным Советом была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Казахстан. Исключительная роль декларации в том, что Казахстан впервые заявил о себе, как об уникальном территориальном субъекте, имеющую собственное мировоззрение, индивидуальные обычаи, традиции, а также видение своего будущего. Возрождение Дня Республики в праздничном календаре – это символ преемственности своих истоков, уважения исторических заслуг и воли нашего народа на пути к государственной независимости, - выступил заместитель Главнокомандующего по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов.

Далее в торжественной обстановке наиболее отличившимся в службе военнослужащим Национальной гвардии были вручены ведомственные награды от имени Министра внутренних дел и Главнокомандующего Национальной гвардией.

Среди награжденных нагрудным знаком «Ұлттықұланқызметінің үздігі» были начальник штаба – заместитель командира воинской части 3477 подполковник Денис Шемет, старший солдат 3 стрелковой роты воинской части 6699 ефрейтор Жанасбек Пермабек и старший офицер отделения военной полиции воинской части 6697 лейтенант Алимжан Рустемов, которые ранее были удостоены государственных наград Указом Главы государства

- В тот момент, когда это происходило, приоритетом было спасение двух жизней. Как командир, я нес ответственность за своего подчиненного. Действовать требовалось незамедлительно. Я рад, что мой поступок был так высоко оценен нашим государством, - сказал подполковник Денис Шемет.

Стоит отметить, что в честь Дня Республики за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижения высоких результатов в службеправами заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией РК были награждены грамотами, нагрудными знаками и званиями более 200 военнослужащих.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой в исполнении Ансамбля песни и танца Национальной гвардии.