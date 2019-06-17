Более 200 отдаленных сел в РК обеспечат широкополосным доступом к интернету к 1 сентября
В Казахстане более 200 отдаленных сел к 1 сентября будут обеспечены широкополосным доступом к интернету. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazpravda.kz.
По информации ведомства, в течение трех месяцев операторы связи реализуют строительство волоконно-оптических линий (ВОЛС), согласно принятым обязательствам, до очередных отдаленных сельских населенных пунктов в пяти областях республики. В результате проводимой работы к высокоскоростному интернету будут подключены 201 село и, в первую очередь, будет организован доступ к интернету для 223 школ, 191 больницы, 117 акиматов. Данные объекты расположены в селах Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей.
"Всего в 2019 году в рамках реализации проекта "Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи" планируется подключить свыше 2000 государственных органов и бюджетных организаций, расположенных в 685 СНП", - говорится в сообщении.
Данная работа проводится в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" и исполнению задач по обеспечению сел качественным интернетом. Список населенных пунктов сформирован с учетом следующих критериев: удаленность от районных центров и городов, численность населения не менее 500 жителей, наличие государственных, образовательных и медицинских организаций, пояснили в министерстве.
"Проводимая работа по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры позволяет обеспечить населению доступ к современным услугам связи. Так, количество интернет-пользователей в Казахстане в 2018 году достигло 81,3%. При этом проект ВОЛС СНП играет ключевую роль в цифровизации и является первым в своем роде и самым крупномасштабным общереспубликанским проектом ГЧП в Казахстане. Работа в данном направлении будет продолжена",- отметил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Виталий Ярошенко.
В МЦРОАП напомнили, что в октябре 2018 года представители АО "Казахтелеком" и консорциума в составе АО "Транстелеком" и ТОО "SilkNetCom" подписали с Министерством информации и коммуникаций РК договор по механизму ГЧП по проекту "Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи".
Общая протяженность волоконно-оптических линий связи составит более 20 тыс. км, в результате реализации проекта будет организован доступ к высокоскоростному интернету 3 718 государственным органам и бюджетным организациям (больницы, школы, местные исполнительные органы, аварийные службы, объекты обороны и правоохранительные органы) в 1250 СНП. Реализация проекта начата в 2018 году и по итогам года были предоставлены услуги связи 177 государственным органам и бюджетным организациям, расположенным в 56 СНП.
Согласно проекту, частные партнеры предоставляют услуги связи для госорганов и учреждений бюджетной сферы посредством строительства телекоммуникационной инфраструктуры с общей пропускной способностью не менее 50 Мбит/с. Кроме того, по мнению экспертов отрасли, построенная инфраструктура будет стимулировать развитие сотовых операторов.
Дальнейшая реализация Проекта планируется в соответствии с графиком подключения согласно обязательствам, возложенным на партнеров по проекту.