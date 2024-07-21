В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows

В мире, Технологии
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Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщает РИА Новости 

Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

«По нашим оценкам, обновление (компании - ред.) CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows», - говорится в сообщении в блоге Microsoft.

Там уточнили, что для реагирования на инцидент и устранение причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые напрямую работали с клиентами.

«Этот инцидент демонстрирует взаимосвязанную природу нашей обширной экосистемы - поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов», - добавили в американской корпорации.

Напомним утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

#Microsoft #сбой #Windows

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