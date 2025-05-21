Практика проходит на оплачиваемой основе и дает студентам возможность получить ценный опыт в реальных условиях

Фото: Минтуризма и спорта РК

В летние месяцы студенты Международного университета туризма и гостеприимства (IUTH) при МТС будут обеспечены временной занятостью на предприятиях отрасли туризма и гостеприимства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

В частности:

– Более 100 студентов будут направлены на практику в заведения общественного питания;

– 64 студента — в гостиницы и иные средства размещения;

– 52 студента — в учреждения досуга и развлечений.

Производственная практика проходит на оплачиваемой основе и дает студентам возможность получить ценный опыт в реальных условиях. При успешном прохождении практики студенты могут быть официально трудоустроены с сохранением стипендии.

Практика будет проходить на базе таких организаций, как Rixos Water World Aktau, Rixos President Astana Hotel, а также в других гостиницах, ресторанах и местах отдыха.

Данная инициатива способствует повышению качества подготовки кадров и укреплению связи между университетом и работодателями туристской сферы.