Более 200 студентов получат работу в местах отдыха на время каникул

Образование,Туризм
144
Венера Баталова
корреспондент

Практика проходит на оплачиваемой основе и дает студентам возможность получить ценный опыт в реальных условиях

Фото: Минтуризма и спорта РК

В летние месяцы студенты Международного университета туризма и гостеприимства (IUTH) при МТС будут обеспечены временной занятостью на предприятиях отрасли туризма и гостеприимства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

В частности:

– Более 100 студентов будут направлены на практику в заведения общественного питания;

– 64 студента — в гостиницы и иные средства размещения;

– 52 студента — в учреждения досуга и развлечений.

Производственная практика проходит на оплачиваемой основе и дает студентам возможность получить ценный опыт в реальных условиях. При успешном прохождении практики студенты могут быть официально трудоустроены с сохранением стипендии.

Практика будет проходить на базе таких организаций, как Rixos Water World Aktau, Rixos President Astana Hotel, а также в других гостиницах, ресторанах и местах отдыха.

Данная инициатива способствует повышению качества подготовки кадров и укреплению связи между университетом и работодателями туристской сферы.

#туризм #студенты #трудоустройство #каникулы

Популярное

Все
Лекарств нет, но вы держитесь!
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
Фотоловушка для снежного барса
Стреляли, подтягивались, пели...
Интеллект искусственный, а душа – живая
Девушки взяли бронзу
ИИ на страже психологического благополучия
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
Святая к музыке любовь
Счастье с доставкой на дом
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Как регион борется с дефицитом врачей
Болезнь выявили вовремя
Властелины света
Важен осознанный подход
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Если вы подверглись цифровой атаке...
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Более тысячи школ построили за последние 6 лет в Казахстане
Почти 900 млн тенге выделили на модернизацию систем охраны …
Количество комфортных школ почти вдвое увеличится в Казахст…
Дополнительные поезда и авиарейсы по доступным ценам запуст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]