Более 24 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

На сегодня по основным зерновым культурам убрано более 15,8 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 15,2 ц/га намолочено свыше 24,1 млн тонн зерна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, пшеницы убрано на площади 12,7 млн га, при урожайности 14,5 ц/га намолочено 18,4 млн тонн, ячменя – 2,1 млн га, при урожайности 17,1 ц/га намолочено 3,6 млн тонн, овса – 177 тыс. га, при урожайности 16,5 ц/га намолочено 292,2 тыс. тонн.

Масличные культуры убраны с площади 958,7 тыс. га, со средней урожайностью 11,1 ц/га намолочено свыше 1 млн тонн.

С площади 112 тыс. га при урожайности 232,5 ц/га собрано порядка 2,6 млн тонн картофеля, овощные культуры убраны с 108,1 тыс. га, при урожайности 273,3 ц/га собрано более 2,9 млн тонн.

Бахчевые культуры собраны с площади 98,1 тыс. га, при урожайности 263,9 ц/га валовый сбор превысил 2,6 млн тонн.