Сколько детей пойдет в первый класс в этом году

Прием заявлений продлится до 31 августа 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, на сегодня поступило 275,1 тысяч заявлений. В Акмолинской, Алматинской, Жетысу и Павлодарской областях достигнут 100% прием в первый класс.

«По предварительным данным, новый 2024-2025 учебный год в Казахстане начнут 370 тысяч первоклашек. Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Также в министерстве добавили, что заявки принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.