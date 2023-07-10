Более 30 случаев загорания травы зафиксировано в ЗКО. На помощь выехали актюбинские пожарные

10 июля показания термометра побили рекорд этого лета – температура превысила 40 градусов по Цельсию. Пожароопасная обстановка по Западно-Казахстанской области остается сложной. Спасателям пришлось эвакуировать 44 жителя одного из сел, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, по состоянию на 17:30 10 июля по области зарегистрирован 41 выезд, из которых 34 загорания сухой травы, 2 пожара, а также аварийно-спасательные работы, падение деревьев и электроопоры из-за сильного ветра.

На данный момент ликвидировано 20 загораний в городе Уральске, Акжаикском, Теректинском, Бурлинском, Казталовском районах и районе Байтерек, 14 загораний находятся на контроле.

Наиболее сложная обстановка складывается в Теректинском районе. Обстановка в поселке Айтиево стабилизировалась. Там площадь загорания составила 50 га, из которых 26 га земли гослесфонда и 24 га сухой травы. От огня пострадали 2 хозпостройки. Ведутся работы по локализации огня и эвакуации людей в безопасные места. Эвакуированы жители 10 домов или 44 человека, из которых 16 детей.

У села Новопавловка ориентировочная площадь загорания 25 га, есть угроза перехода горения на лесной массив.

Также на контроле находится загорание вблизи села Жана Омир, где площадь загорания устанавливается. На месте работают силы ДЧС, добровольных пожарных формирований и лесхоза.

Близ аула Болашак Казталовского района ориентировочная площадь загорания сухой травы составляет 4 800 га. Информация передана в ЦУКС Саратовской области.

Устанавливается площадь загорания сухой травы у села Акбулак Бурлинского района.

В МЧС сообщили, что для оперативного тушения в область из столицы вылетел борт Казавиаспаса с водно-сливным устройством. Также на помощь в ЗКО отправились 32 сотрудника и 5 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

На базе Департамента по ЧС развернут оперативный штаб, в составе которого все коммунальные службы. К тушению загораний привлекаются силы частных компаний.

Высокая пожарная опасность сохранится на юге и востоке области и 11 июля.

В свою очередь из-за порывов ветра в Уральске произошли замыкание и обрывы линий электропередачи. В результате ряд микрорайонов областного центра остается без света. На восстановлении подачи электроэнергии задействовано 40 человек и 10 единиц техники.