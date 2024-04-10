Более 30 жителей пригорода Петропавловска отказывались от эвакуации

Во время очередного ночного объезда аким города Петропавловск Серик Мухамедиев доложил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами. Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.

«Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох – это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо», — сказал он.

Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.

В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды. И уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.

Большая вода ожидается в поселке в конце этой недели.