Треть миллиона детей зачислены в первый класс в РК

Всего в новом учебном году ожидается 369 тыс. первоклашек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В новом 2024-2025 учебном году в первый класс зачислены 351 176 детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Больше всего первоклашек отмечается в Туркестанской области — более 44 тыс., Алматинской области — более 34 тыс. и городе Астана — более 26 тыс.

В 7 859 школах страны новый учебный год начнут свыше 3,9 млн казахстанских школьников. Также отмечается рекордное количество выпускников – 219 тыс. учащихся 11 классов.

Всего в новом учебном году ожидается 369 тыс. первоклашек, отметили в министерстве.