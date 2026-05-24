Более 4 тонн рыбной продукции изъяли полицейские в Атырауской области

В Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре–2026", направленное на пресечение браконьерства и незаконного оборота рыбной продукции, а также защиту биоресурсов Каспийского региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 4 тонн рыбной продукции, в том числе свыше 911 кг рыбы осетровых видов и около 1 кг осетровой икры. Вся изъятая продукция передана на Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод.

С начала проведения ОПМ выявлено 152 правонарушения, связанных с незаконным выловом, хранением, перевозкой и реализацией рыбы и рыбной продукции. По семи уголовным делам проводятся досудебные расследования. Кроме того, изъяты 19 орудий незаконного лова и 10 плавательных средств.