Более 46 тыс. человек борются с паводками в Казахстане

В свои дома вернулись 16 тыс. человек, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Количество жилых домов и дворов, от которых уже отведена вода, составляет в настоящее время 3 709 жилых домов и 2 475 дворов. В свои дома вернулись 16 тысяч человек. В пунктах эвакуации находятся 6 950 человек, в том числе 3 113 детей.

«Проведена предварительная эвакуация жителей и домашних животных из зон ЧС. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, в том числе 40 781 ребенок. 112 539 сельскохозяйственных животных вывезено в безопасные места», - сказал старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге на площадке СЦК.

Продолжается ликвидация последствий паводка, а также противопаводковые мероприятия и аварийно-спасательные работы. Откачано более 9,8 млн кубометров талой воды, уложено 2,9 млн мешков и более 1,4 млн тонн инертного материала.

«В Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо- Казахстанской областях подтоплены 5 837 индивидуальных жилых домов, 1 353 дворовых территории и 3 124 дачных дома», - сказал представитель МЧС.

В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 46 417 человек, 4 351 техника, 873 водооткачивающих средства, 308 плавсредств, 16 воздушных судов.