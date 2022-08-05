Более 5 млн тенге выманили телефонные мошенники у акмолинки

Очередной факт мошенничества зарегистрирован в Целиноградском районе. В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя жительница одного из населенных пунктов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Как следует из показаний потерпевшей, женщина попалась, пожалуй, на самую распространенную схему, которую используют интернет-мошенники", - отметили в полиции.

1 августа на телефон заявительницы позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности одного из банков второго уровня и сообщили, что в данный момент от её имени поступила заявка на оформление кредита. Испугавшись, женщина даже не поняла, что говорит с мошенниками, а те, в свою очередь, убедили её, что остановить незаконные действия возможно, просто скачав приложение на свой телефон.

Следуя инструкциям сетевых аферистов, сельчанка установила необходимые приложения, а затем в несколько кликов оформила кредиты в двух банках на общую сумму более 5,2 млн тенге. При этом деньги сразу перевела на счет мошенников. Лишь спустя три дня женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК "Мошенничество" и приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий.