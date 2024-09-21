Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник

Фото: акимат Астаны

Более 5 тыс. представителей объектов предпринимательства вышли на общегородской субботник, который стартовал 21 сентября в рамках экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» и Всемирного дня чистоты (World Cleanup Day), сообщает официальный сайт столичного акимата.

Представители объектов предпринимательства ‒ субъекты малого и среднего бизнеса, предприятия, торговые центры, Индустриальный парк №1, салоны, кафе, магазины, другие частные компании и организации наводили порядок на прилегающих к их объектам территориях.

«Будем и в дальнейшем проводить и участвовать в таких мероприятиях. Всегда приятно делать добрые дела. Мы очень любим свой город и хотим, чтобы он был чистым и красивым», ‒ отметил столичный предприниматель, директор завода «Cominvest Group» Даурен Такеев.

Он также призвал предпринимателей смотреть и убирать свои прилегающие территории, а жителям выходить и убирать свои дворы.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Напомним, в столице запущен новый социальный проект Taza Astana. Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.