Более 50 человек погибли в ДТП в Гватемале

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный траур по погибшим

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщил информационный портал Soy502 со ссылкой на местную прокуратуру, 53 человека погибли в ДТП с участием междугороднего автобуса и двух легковых автомобилей в Гватемале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Портал Soy502 ранее сообщал, что после столкновения с двумя легковыми автомобилями автобус упал в овраг на мосту Белиз, соединяющемся с дамбой Ла-Пас.

«Междугородний автобус упал в овраг на шоссе Ла-Пас. Прокуратура подтвердила, что на месте дорожно-транспортного происшествия погибли 53 человека, половину из которых уже опознали родственники», — говорится в публикации.

Национальному институту судебной экспертизы было поручено провести токсикологические тесты водителя автобуса и его помощника. Прокуратура проводит мониторинг камер видеонаблюдения на местности, прилегающей к месту событий, а также собирает свидетельские показания.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил трехдневный траур по погибшим.

#ДТП #жертвы #автобус #Гватемала

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