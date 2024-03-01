Свыше 500 мероприятий пройдет в День благодарности в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 марта, в День благодарности, казахстанцы смогут посетить благотворительные концерты, театрализованные представления и выставки, принять участие в различных акциях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Так, в столице сегодня состоится презентация первого в Казахстане мультинационального ансамбля песни и танца BIRLIK. Творческий коллектив, созданный при «Қазақконцерте» имени Розы Баглановой, исполняет на профессиональном уровне танцы народов мира под живой инструментальный аккомпанемент.

В Алматы Государственный академический театр танца, Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии имени К. Кужамьярова, Государственный ансамбль танца «Салтанат» и Ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» проведут благотворительные концерты.

В Шымкенте будут организованы мероприятия «Караван благодарности», «Алғыс party». Запланированы также тематические выставки и просветительские часы в библиотеках города.

В области Жетысу запустили акцию «Алғысым шексіз», в рамках которой всем жителям и гостям раздадут курт, считающийся символом праздника.

В Жамбылской области состоится республиканский айтыс акынов «Жамбыл - мое простое имя, народ - мое настоящее имя».

В Восточно-Казахстанской области планируется праздничный концерт «Алғыс бәріңе – благодарность всем» с участием танцевального и фольклорно-этнографического ансамблей «Ақ босаға» и «Алтай».

Акции добра, тематические выставки, встречи и праздничные концерты пройдут и в области Абай.

Сотрудники районного Дома культуры «Бейнеу» Мангистауской области в День благодарности станут водителями «Бесплатного такси», рассказали в министерстве.