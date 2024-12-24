Более 500 семей получили квартиры в Туркестане

Свежий выпуск
0
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Большинство из них – многодетные семьи, стоявшие в очереди на получение социального жилья. Всем им предоставили арендные квартиры в пяти­этажном кирпичном доме.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Среди новоселов – многодетная мать Айдана Бактияркызы, которая воспитывает семерых детей. Получая ключи от трехкомнатной квартиры, она смахнула слезу, подчеркнув, что плачет от радос­ти. Эмоции переполняли еще 507 новоселов, которым удалось решить жилищный вопрос накануне Нового года. Теперь семьи ждут приятные хлопоты, связанные с переездом в комфортабельное жилье.

С начала года в Туркестане новые квартиры уже предоставлены 482 семьям. До конца года планируется обеспечить жильем еще 990 семей, им предстоить жить в многоэтажках, строительство которых вышло на завершающий этап.

#Туркестан #жилье #новоселье #ключи

Популярное

Все
Худи и свитшоты made in Abai
Молодежный задор и упорство
«Народных» и «образцовых» стало больше
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером

Читайте также

Молодежный задор и упорство
Многодетные семьи получили ключи от квартир
Пресекли незаконную охоту на пернатых
В Нацгвардии определили лучших методистов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]