Более 500 семей получили квартиры в Туркестане Свежий выпуск 24 декабря 2024 г. 1:00 0 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Большинство из них – многодетные семьи, стоявшие в очереди на получение социального жилья. Всем им предоставили арендные квартиры в пятиэтажном кирпичном доме. Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney Среди новоселов – многодетная мать Айдана Бактияркызы, которая воспитывает семерых детей. Получая ключи от трехкомнатной квартиры, она смахнула слезу, подчеркнув, что плачет от радости. Эмоции переполняли еще 507 новоселов, которым удалось решить жилищный вопрос накануне Нового года. Теперь семьи ждут приятные хлопоты, связанные с переездом в комфортабельное жилье. С начала года в Туркестане новые квартиры уже предоставлены 482 семьям. До конца года планируется обеспечить жильем еще 990 семей, им предстоить жить в многоэтажках, строительство которых вышло на завершающий этап. #Туркестан #жилье #новоселье #ключи