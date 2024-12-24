Более 500 семей получили квартиры в Туркестане

Среди новоселов – многодетная мать Айдана Бактияркызы, которая воспитывает семерых детей. Получая ключи от трехкомнатной квартиры, она смахнула слезу, подчеркнув, что плачет от радос­ти. Эмоции переполняли еще 507 новоселов, которым удалось решить жилищный вопрос накануне Нового года. Теперь семьи ждут приятные хлопоты, связанные с переездом в комфортабельное жилье.

С начала года в Туркестане новые квартиры уже предоставлены 482 семьям. До конца года планируется обеспечить жильем еще 990 семей, им предстоить жить в многоэтажках, строительство которых вышло на завершающий этап.