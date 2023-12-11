Более 600 млн тенге пытался укрыть от налогов предприниматель в ЗКО

Департамент АФМ по ЗКО завершил досудебное расследование в отношении одного из индивидуальных предпринимателей Уральска, уклонившегося от налогов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства

Фото: пресс-служба АФМ РК

«В 2019-2020 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и уклонившись таким образом от уплаты налогов более чем на 605 млн тенге. С учетом пени сумма, подлежащая взысканию, составляла 752 млн тенге», – выявило следствие.

Это досудебное расследование прекращено, поскольку предприниматель добровольно уплатил долг по налогам и пени на 752 млн тенге.

Такое освобождение от уголовной ответственности предусмотрено примечанием УК РК, пояснили в ведомстве.