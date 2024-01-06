Более 700 солдат Нацгвардии РК приняли военную присягу в столице

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6 января 2024 года стало для молодых солдат срочной службы осеннего призыва воинской части 5573 Национальной гвардии Республики Казахстан знаменательным событием – на территории столичной оперативной бригады прошел ритуал приведения новобранцев к военной присяге.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Молодые воины прибыли со всех регионов Казахстана для прохождения срочной службы и прошли курс молодого бойца. Сегодня они торжественно приняли воинскую присягу, чтобы встать в единый строй с полноправными защитниками Отечества.

Каждый год в ряды Национальной гвардии призываются молодые ребята со всей республики, чтобы исполнить свой священный долг, заключающийся в защите Отечества. Это накладывает на них высокую ответственность по защите прав и свобод наших граждан от преступных и иных противоправных посягательств.

В связи с карантинными мероприятиями в военном городке – приведение к воинской присяге проводилось в онлайн-режиме, без присутствия родителей. Вместе с тем, на строевом плацу заместитель Главнокомандующего Национальной гвардии генерал-майор Бауржан Абжанов и заместитель акима столичного района «Нура» Алия Абсеметова выступили перед личным составом с напутственными словами.

– Сегодня торжественное событие в жизни воинской части. Военная присяга для каждого воина – это нерушимый закон жизни, от которого не может быть ни малейших отступлений. Принимая присягу военнослужащий обязуется быть преданным народу Казахстана и его законно избранному Президенту, свято соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, беспрекословно исполнять возложенные на него обязанности, стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, – отметил в своей речи генерал-майор Бауржан Абжанов.

Один из молодых солдат – рядовой Арслан Тәңіберген был призван из города Шымкент. Он удостоился чести сегодня выступить перед своими командирами и сослуживцами.

– Мы будем верны принятой нами Военной клятве, достойно нести воинскую службу и прилагать все усилия для обеспечения безопасности страны. Нам выпала честь проходить службу в нашей столице. Обещаем выполнить все поставленные перед нами задачи, и тем самым внести свой посильный вклад во благо государства, – пообещал молодой присягнувший.

Для родных и близких принятие воинской присяги проводилось в режиме онлайн-трансляции в социальных сетях. Прямой эфир был организован для каждого взвода отдельно, то есть никто не остался без внимания, и все родители смогли наблюдать за принятием присяги своих сыновей. По окончанию трансляции воинского ритуала командир воинской части 5573 полковник Аян Есжанов и его заместители по направлениям в прямом эфире ответили на все интересующие вопросы родителей новобранцев. В свою очередь, родственники и знакомые молодых солдат написали свои поздравления и наилучшие пожелания на официальной странице в Instagram.

Напомним, что личный состав воинской части 5573 принимает активное участие в общественно-политических, спортивных, культурных мероприятиях столицы, а также в поддержании общественного порядка в Астане.

Присягнувшие солдаты уже в ближайшее время приступят к выполнению задач по обеспечению правопорядка на улицах столицы.

#столица #Нацгвардия #солдаты #присяга

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