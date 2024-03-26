Более 74,9 млн исследований по особо опасным болезням животных проведут в Казахстане

В республике начались обширные ветеринарно-профилактические мероприятия в рамках весеннего периода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК

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Целью этих мероприятий является обеспечение эпизоотического благополучия и предотвращение распространения заразных болезней среди животных на всей территории страны.

«Планируется провести более 74,9 миллионов диагностических исследований на сумму 13 635,6 миллионов тенге по 25 особо опасным болезням животных, включая бруцеллез, лейкоз, инфекционную анемию лошадей и другие», - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется провести 178,2 млн. манипуляций. На сегодняшний день в республиканском запасе имеется 77,0 миллиона доз вакцин против 23 болезней животных и птиц, которые направлены в местные исполнительные органы для проведения своевременных профилактических мероприятий на весенний период.

Мероприятия задействуют ветеринарные службы по всей стране, включая ветеринарные станции и пункты. Владельцы животных призываются предоставить своих животных для осмотра и вакцинации.

Эта инициатива направлена на снижение рисков возникновения и распространения заразных болезней среди животных. В настоящее время уже начата работа по диагностике и вакцинации в соответствии с утвержденным планом.

Кроме того, для полного проведения мероприятий потребуется закуп еще 149,6 миллионов доз вакцин на сумму 13,0 миллиарда тенге.

В рамках кампании также будут проводиться осмотры животных и вакцинации против особо опасных болезней.

Эти усилия направлены на сохранение здоровья животных и обеспечение безопасности продукции животноводства в стране.