Более 750 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане

В столице появились новые точки притяжения, где горожане и гости могут с комфортом и пользой для здоровья провести досуг. За последние годы в Астане благоустроено свыше 750 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). К примеру, в текущем году в столице были построены амфитеатр в районе Дворца мира и согласия, ещё один пешеходный променад на правобережье города, общественное пространство у ТД «Встреча», парк «Мира и согласия», городская площадь и др. О преображении города рассказал Алтай Кульгинов.



«Очень важно создавать всё больше мест под открытым небом, где горожане и гости столицы могли бы проводить свой досуг с комфортом и пользой для здоровья. В рамках мастер-плана «Астана - комфортный город» ежегодно мы благоустраивали порядка 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Данную планку мы держим. Таким образом, за последние годы благоустроили свыше 750 дворов и общественных пространств.



Приведу несколько примеров: построили амфитеатр возле Дворца мира и согласия - там проходят выступления творческой молодёжи, артистов и др; по ул. Бараева благоустроили ещё один пешеходный променад, открыли колизей уличного спорта, благоустроили подмостовые пространства. На правом берегу мы соединили между собой первый пешеходный променад, центральный парк, городскую площадь с фонтанами, бульвар "Театральный" (от дворца "Жастар" до Музыкального театра юного зрителя), набережную и др», - подчеркнул Алтай Кульгинов.



Аким Астаны также отметил, что при благоустройстве уделяется особое внимание жилым массивам. Только в ЖМ было благоустроено порядка 300 дворов и общественных пространств, в Коктале построен парк на 16 гектаров.



В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдёт занятие по душе: расположены баскетбольные/футбольные площадки, workout-зоны, зоны для тихого отдыха, арочные качели, сцены для творческих выступлений, скейт-зоны и др.