Более 80 стран подтвердили участие во Всемирных играх кочевников

Об этом сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на встрече с замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Чынгызом Эсенгул уулу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма

Фото: Министерство туризма и спорта

По словам министра, 89 стран уже подтвердили свое участие в спортивных соревнованиях. Стороны обсудили подготовку к соревнованиям.

«В рамках подготовки к Играм было заключено лицензионное соглашение на безвозмездное использование логотипа и бренда «Всемирные игры кочевников» с правообладателем, общественным объединением «Детская олимпийская деревня Кыргызской Республики». В соответствии с рекомендациями Бишкекского офиса Секретариата ВИК, мы учли ряд обязательных требований, направленных на сохранение традиций проведения Игр. В частности, на логотипе обязательно присутствует элемент Воды, как главный сакральный символ ВИК», - отметил глава туризма и спорта РК.

Ермек Маржикпаев подчеркнул, что на церемонии открытия игр парад спортсменов откроют представители Кыргызской Республики. Также будет исполнен гимн, написанный знаменитым кыргызским композитором Эмилем Кенжекуловым.

В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 21 виду спорта, где будут разыграны 97 комплектов медалей.

Программа игр кочевников включает события по всем трем направлениям: спорт, культура и наука.

Напомним, что до старта 5-х Всемирных игр кочевников осталось 68 дней. Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которые пройдут в Астане в период с 8 по 13 сентября.

В эти дни в столице ожидается более 2000 участников и официальных лиц, а также более 100 тысяч туристов. Также, на Играх планируется задействовать 1000 волонтеров.