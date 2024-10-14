Более 800 профессиональных стандартов сформировали в Казахстане

Для повышения качества трудовых ресурсов и адаптации экономики страны к современным вызовам необходимо развивать Национальную систему квалификаций. Такое мнение выразила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, сообщает Kazpravda.kz

По словам главы ведомства, на сегодня сформированы 823 профессиональных стандарта, на основе которых было обновлено 3,8 тыс. учебных программ. Ведется работа по созданию сертификационных центров.

Дальнейшие меры включают в себя формирование Цифрового банка навыков на основе Европейского классификатора навыков и профессий, а также взаимное признание рабочих профессий в странах Центральной Азии.

Также она добавила, что одним из приоритетов считается декларирование всех трудовых отношений.

«Во-первых, планируется переход к цифровому формату заключения трудовых и коллективных договоров, с внедрением автоматизированного рабочего места профсоюзов. Соответствующий проект закона разработан и будет внесен на рассмотрение, в текущем году. Во-вторых, реализуется проект электронного штатного расписания – это функционал декларации трудовых отношений с введением кодировки всех рабочих мест в информационных системах. Этот инструмент позволит вести точный учет трудовых ресурсов, процесс создания рабочих мест и формирования условий труда, обеспеченность средствами индивидуальной защиты и социальными гарантиями. В-третьих, законодательно введено регулирование платформенной занятости с введением упрощенной процедуры регистрации», – аргументировала министр.

Кроме того, в рамках пилотного проекта было подключено более 19 тыс. водителей такси, выписано более 20 млн фискальных чеков. Это важный шаг к легализации и интеграции платформенных работников в систему социального и пенсионного обеспечения, добавила Жакупова.