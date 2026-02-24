Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство выделило из своего резерва 1,1 млрд тенге АО «Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря».

«Финансирование будет способствовать улучшению научного потенциала института. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно на акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря», - говорится в сообщении.

На сегодня для выработки эффективных мер НИИ активно интегрируется в международное научное сообщество, вступило в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.

Для реализации данного постановления Министерству экологии и природных ресурсов поручено принять все необходимые меры, Министерству финансов – обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств.