Свыше ста мероприятий пройдут в Казахстане в честь Дня спорта

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В честь Дня спорта по всему Казахстану пройдут более ста мероприятий, включая спортивные соревнования среди взрослых, детей, юношей и лиц с особыми потребностями, спортивные представления, церемонии награждения ветеранов и работников сферы, марафоны, веселые старты и многое другое. Об этом сообщили в Министерстве культутры и спорта РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, в Астане в общей сложности пройдут около 20 крупных мероприятий. Например, турнир по триатлону "Astana Triathlon" для спортсменов-любителей, чемпионат города по триатлону и акватлону среди молодежи, забег на 10 км "Astana Run Challenge", соревнование среди спортсменов КГУ "СДЮСШОР №3", открытый городской турнир по пара-карате, чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ, состязания по қазақ күресі, армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту среди жителей районов столицы и др.

Более 40 мероприятий пройдут в Жамбылской области, включая соревнования по футболу, волейболу и церемонии награждения районных работников спорта.

Свыше 30 мероприятий пройдут в Карагандинской области, в частности - XVI областная спартакиада "Арай - 2023".

"День спорта призван популяризировать физическую культуру и здоровый образ жизни среди казахстанцев. Поэтому в течение нескольких дней по всей стране будут проходить спартакиады, а также областные, городские и районные соревнования среди любителей. Охват будет максимальным, как в плане представленных дисциплин, так и в плане состава участников. Попробовать свои силы может любой желающий", – отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.