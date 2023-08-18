Свыше ста мероприятий пройдут в Казахстане в честь Дня спорта

Спорт
100
Кунапия Гульмира
корреспондент

В Астане планируется около 20 крупных мероприятий.

Фото: Kazpravda.kz

В честь Дня спорта по всему Казахстану пройдут более ста мероприятий, включая спортивные соревнования среди взрослых, детей, юношей и лиц с особыми потребностями, спортивные представления, церемонии награждения ветеранов и работников сферы, марафоны, веселые старты и многое другое. Об этом сообщили в Министерстве культутры и спорта РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, в Астане в общей сложности пройдут около 20 крупных мероприятий. Например, турнир по триатлону "Astana Triathlon" для спортсменов-любителей, чемпионат города по триатлону и акватлону среди молодежи, забег на 10 км "Astana Run Challenge", соревнование среди спортсменов КГУ "СДЮСШОР №3", открытый городской турнир по пара-карате, чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ, состязания по қазақ күресі, армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту среди жителей районов столицы и др.

Более 40 мероприятий пройдут в Жамбылской области, включая соревнования по футболу, волейболу и церемонии награждения районных работников спорта.

Свыше 30 мероприятий пройдут в Карагандинской области, в частности - XVI областная спартакиада "Арай - 2023".

"День спорта призван популяризировать физическую культуру и здоровый образ жизни среди казахстанцев. Поэтому в течение нескольких дней по всей стране будут проходить спартакиады, а также областные, городские и районные соревнования среди любителей. Охват будет максимальным, как в плане представленных дисциплин, так и в плане состава участников. Попробовать свои силы может любой желающий", – отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

#турнир #соревнования #чемпионат #мероприятия #Спартакиада #День спорта

Популярное

Все
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
«Субботник» для отвода глаз
Кража невест: традиция или преступление?
Ну и верблюд этот воробей!
Экстремальная атлетика
Общество в ответе за жизнь каждого ребенка
За их языком не поспеешь и босиком!
Такому не учат на курсах
Тело еще одного погибшего нашли в шахте "Казахстанская"
Стала известна личность погибшего при пожаре на шахте "Казахстанская"
Студентам, магистрантам и докторантам повысят стипендии с сентября в Казахстане
У ремонтировавших трассу дорожников угнали технику в Жетысу
11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях
2 человека погибли в огненном ДТП в Северном Казахстане
Пожар на шахте
Правдивый портрет времени
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы
Судью из Тараза подозревают в получении крупной взятки
Любил всем сердцем
Упал в гостях в септик и погиб мужчина в Акмолинской области
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Премьер обозначил главную проблему Тараза
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Мастер боевых миниатюр
Известный историк и краевед из Кызылординской области рассказал об истории раритета, принадлежавшего Абаю
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня

Читайте также

Экстремальная атлетика
Стали известны знаменосцы сборной Казахстана на Азиаде в Ки…
Казахстанские футбольные клубы проведут ответные поединки в…
Нам не было равных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]