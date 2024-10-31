Более трех тысяч домбристов установили рекорд в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» на масштабном мероприятии «Нағыз қазақ – домбыра» более трех тысяч участников столичных кружков домбры одновременно исполнили кюй Курмангазы Сагырбайулы «Балбырауын". Это яркое событие в мире искусства вошло в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

«В Казахстане проект государственного творческого заказа реализуется с 2021 года. Его цель - охват детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет бесплатными кружками, эффективное проведение их досуга и повышение интереса к искусству. И вот сегодня в Астане мы собрали более трех тысяч учеников, которые будут участвовать в таком кружке по домбре, одновременно исполнив кюй и войдя в Книгу рекордов страны. Как правило, участники кружка обучение начинают с кюя «Балбырауын», поэтому было выбрано именно это произведение. Также мы оцениваем выступления участников кружка. Мероприятие такого масштаба проводится впервые в стране», - сказал руководитель учреждения по реализации государственного творческого заказа по г. Астана Ерлан Жалгас.

«До этого более 3 200 музыкантов никогда не исполняли кюй или другое музыкальное произведение в одном зале. По этому поводу данное мероприятие опережает рекорды, установленные ранее в нашей стране. Можно сказать, что оно собирается стать одним из крупнейших музыкальных рекордов и в мире. Тем не менее, наша основная цель – регистрация в Книге рекордов Казахстана по региону страны. А мы можем сказать, что сегодня мы полностью достигли этой цели. За этим процессом следили специальные эксперты. Количество детей будет проверено 8 экспертами, а качество исполнения кюя - 4 экспертами», - сказал официальный представитель Книги рекордов Гиннеса Казахстана Куандык Кудайбергенов.

Дирижировал ученикам деятель культуры Шолпан Курганбек.

По словам организаторов, в дальнейшем подобные мероприятия с участием кружков будут проводиться чаще.