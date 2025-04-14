Более тысячи вывесок демонтировали в Астане

Столица
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В Астане ведется активная работа по приведению внешнего облика города в соответствие с требованиями законов «О рекламе», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О языках в РК».

Фото: акимат Астаны

В 2025 году с фасадов зданий в различных районах Астаны было демонтировано более 1200 рекламных конструкций, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата города.

За единым архитектурно-художественным обликом столицы следит КГУ «Астана-Жарнама». Регулярно проводятся выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной или несоответствующей внешнему облику города рекламы. Предпринимателям вручаются информационные буклеты, разъясняющие необходимость замены вывесок.

В течение двух недель после получения уведомления предприниматели могут самостоятельно демонтировать или заменить вывеску в соответствии с требованиями.

С начала года в Астане провели демонтаж более 1200 элементов самовольно размещенной наружной рекламы и вывесок, не соответствующих требованиям единого архитектурно-художественного облика столицы.

#столица #демонтаж #наружная реклама

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