Болеть надо уметь!

При этом сразу же стоит отметить, что переживание за свои команды или спортсменов кто-то тоже относит к неким формам заболеваний, тем более что иногда они могут, к сожалению, завершиться физическими либо ментальными последствиями, например, в виде инфарктов или психических срывов. Зато после побед своих любимцев мы можем испытывать как краткосрочную, так и долгую приятную эйфорию, которая, вероятно, даже продлевает нашу жизнь.

Большинство казахстанцев не раз слышали о фанатских разборках до, во время и после проведения поединков между футбольными клубами страны в рамках республиканских турниров. В некоторых городах даже приходится заранее вводить повышенные меры безопасности с привлечением немалого количества сотрудников правоохранительных органов.

Это, конечно же, никак не красит атмосферу спортивного праздника, которым по своей сути и должны быть все спортивные мероприятия. И здесь просто диву даешься: почему наши, причем в основном молодые фанаты, из мировой истории фан-движений часто берут лишь самое плохое? Увы, они забывают, что неадекватное поведение – это большое зло, борьбу с которым все время ужесточают. Возможно, и у нас пора закручивать гайки, раз лояльного отношения некоторые фанаты не ценят. Всем пример – Великобритания, где научились справляться со злостными английскими футбольными болельщиками и их фанатскими группировками.

Культура болельщиков хорошо видна и на международном уровне. Во время спортивных состязаний очень многие судят о стране именно по поведению болельщиков. Вспомним неприятную ситуацию, возникшую на Всемирных играх кочевников. После игры в кокпар в соцсетях неожиданно «сцепились» почитатели этой древней игры из Кыргызстана и Казахстана. За кадром оставим подоплеку конфликта, который возник не за один день, но особенно разгорелся именно в тот раз.

А ведь совсем недавно Президент нашей страны вспоминал Олимпиаду в Париже и говорил, что эти летние Игры продемонстрировали взаимную поддержку и сплоченность всех тюркских народов. И спортсмены, и болельщики искренне радовались каж­дой победе своих соседей, всячески старались помочь друг другу в случае необходимости. Так радостно было, что наши борцы, как братья, вместе поднимались на пьедестал почета. «Именно в этом и заключается истинная дружба между народами. Это наше бесценное достояние!» – отмечал Глава нашего государства.

Знаете, у меня сложилось впечатление, что эти слова словно были услышаны нашими соседями из Узбекистана. Во время недавнего чемпионата мира по футзалу, проводившегося в этой стране, они так рьяно и искренне поддерживали нашу команду, что растопили серд­ца, наверное, всех казахстанцев. За что им огромное спасибо! Вот с кого надо брать пример!

В обсуждаемой теме хотелось бы обозначить и роль СМИ, а также блогеров. Все же не следует давать заголовки, где явно противопоставляют спортсменов и команды прежде всего по национальностям, а не по спортивным заслугам. Так, лучше уж знать, что чемпион из Казахстана (условно) выиграл у чемпиона мира из Узбекистана, чем читать о том, что казах победил узбека… Болеть надо уметь!