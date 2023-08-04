Большая перемена

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Михаил Тё, Жамбылская область

Этим летом в регионе обновятся 64 образовательных учреждения.

 

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По сложившейся традиции в ряде объектов образования, большую часть из которых составляют средние учебные заведения, в каникулярное время идет ремонт.

По информации областного управления образования, в целом приведут в порядок 64 учреждения. Всего на эти цели из местного бюджета выделено свыше 5 млрд 68 млн тенге. Львиная доля средств направлена на капитальный ремонт 17 учреждений образования. Среди них – 15 школ, детсад и колледж в Жуалынском, Кордайском, Мойынкумском, Сарысуском и Таласском районах, а также в Таразе. В остальных 47 объектах образования идет текущий ремонт, на что из общей суммы предусмот­рено 668,3 млн тенге.

Согласно заключению государственной экспертизы на капитальный ремонт 6 школ утвержден срок 4–6 месяцев. Но поскольку летний отдых учащихся составляет всего 3 месяца, областным управлением образования, а также городским и районными отделами образования ведутся переговоры с подрядчиками с целью завершения проектов до 25 августа текущего года. Такую возможность рассматривают главным образом за счет увеличения численности рабочих.

ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс» планирует сдать в строй объект в числе первых. Компания занимается капитальным ремонтом гимназии № 40 областного центра, на что согласно проекту выделено свыше 230,5 млн тенге. Большая часть работ (более 90%) уже завершена. Так, в спортзале пол теперь устлан современным спортивным линолеумом. Как отметил заместитель директора ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс» Елдос Бегимбаев, он удобнее в применении, не требует ежегодной покраски, к тому же гораздо безопаснее. Заменены двери кабинетов, полностью обновлены школьные санузлы, проведена вентиляция.

В настоящее время рабочие стелют линолеум в кабинетах. Параллельно идут укладка кафеля, покраска стен и установка раковин в кабинетах химии, биологии и физики. По собственной инициативе компания устанавливает стеновой кафель в туалетах, заменила перегородку гардероба, приобрела баскетбольные щиты и стойки для волейбольной сетки, обновила входные двери, а рядом с ними наружную часть стен украсил травертин.

– Кроме того, нами проведена работа по утеплению и обшивке стен проходов на втором этаже. Вместо семисекционных батарей мы установили десятисекционные. Были жалобы, что именно в этой части учебного заведения было заметно холоднее. Теперь благодаря проведенной работе зимой здесь будет значительно теплее, – уверен Елдос Бегимбаев.

В ремонте школы периодически задействовано от 50 до 90 человек. Когда было необходимо ускорить определенные виды работ, для усиления компания перебрасывала часть рабочих с других объектов.

По словам рабочего Батырхана Альтаева, который занимается укладкой линолеума, с инструментами и стройматериалами проблем нет. Всем необходимым он обеспечен. Несмотря­ на то, что нужно выполнить еще немалый объем работы, он уверен, что успеет завершить все в срок.

Руководство компании также уделяет большое внимание эстетическому виду. Особенно это касается отделочных работ. В самую последнюю очередь подрядчик планирует заняться дизайном внутренних стен. Кроме того, предусмотрено обновление уличного освещения.

– Мы приступили к работе 5 июня. По проекту на проведение капитального ремонта предусматривается 3,5 месяца. Но мы хотим, чтобы дети смогли пойти на занятия в обновленную школу с начала учебного года, для чего планируем сдать объект примерно к 10 августа. Мы используем только хорошие стройматериалы и следим за качеством работ, чтобы потом, как говорится, не было стыдно, – резюмировал Елдос Бегимбаев.

Чуть позже планирует закончить проект ТОО «Жигер-2004». Средняя школа №  43 областного центра построе­на 37 лет назад, и за все это время в ней ни разу не проводился капремонт.

– Мы начали 8 июня. По проекту у нас заложены в основном отделочные работы и сейсмоусиление, – сказал директор ТОО «Жигер-2004» Алмаз Алибеков. – На них выделено 267,7 миллиона тенге. Мы укладываем кафель в столовой и санузлах, меняем отопительную и канализационную системы, стелем линолеум в кабинетах и спортзале, красим стены.

Проектом также предусмотрена замена кабинетных дверей, а также деревянных оконных рам на металлопластиковые. Крыша была сделана сравнительно недавно, поэ­тому в проект ее ремонт не вошел. Полностью обновлены светильники и электрическая проводка.

По словам руководства школы, прежде не раз были проблемы из-за того, что сеть не выдерживала нагрузки. В основном они возникали в зимний период, когда в школе дополнительно подключали элект­рообогреватели. Именно по этой причине вместо старых проводов в школе проложены силовые кабеля, рассчитанные на увеличившуюся нагрузку в связи с применением большего числа бытовых электроприборов и компьютеров.

– Были дни, когда температура в школе опускалась до 17 градусов. В младшем блоке детям было холодно, поэтому во время занятий они находились в верхней одежде. Если прежде были установлены батареи, имеющие 7-8 секций, то сегодня согласно новым стандартам их сменили на современные 11–12-секционные аналоги. Причем раньше их ставили не под каждым окном. Возможно, поэ­тому в школе было не так тепло, как хотелось бы. Теперь, после обновления отопительной системы и замены окон, думаю, зима нам не страшна, – сказала директор средней школы
№ 43 Раушан Сегизбаева.

– Что касается сейсмоусиления, то по всей школе вдоль стен мы закрепили швеллеры, а также укрепили дверные проемы, – добавил Алмаз Алибеков. – Основная часть работ уже выполнена. В настоящее время устанавливаются двери, светильники, розетки, выключатели.

Заключительным этапом станут обновление фасада и благоустройство школьной территории. Двор планируется заасфальтировать по завершении внутренних работ, а по его периметру уже устанавливается новый бордюр.

За ходом работ ежедневно следят представители авторского надзора и заказчик, а также сама глава учебного учреждения.

– Я нахожусь здесь с утра до вечера, смотрю, как продвигается работа, подсказываю, на что обратить внимание. Все делается сообща, поэтому никаких нареканий к подрядчику у меня нет, – сказала Раушан Сегизбае­ва. – Безусловно, я рада, поскольку школа давно нуждалась в таком обновлении. Прежде каждое лето мы делали текущий ремонт, включавший покраску пола и оконных рам, а перед отопительным сезоном проводили работу по утеплению окон. Теперь в этом необходимости не будет.

На сегодняшний день проект реализован примерно на 85%. Хотя крайний срок его выполнения установлен 25 августа, все работы подрядчик планирует завершить до 20 числа текущего месяца.

#подготовка #ремонт #бюджет #Жамбылская область #школы #обновление школ

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