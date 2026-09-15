Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»

Футбол
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

26-й тур казахстанской Премьер-лиги серьезно изменил расклад на вершине турнирной таблицы. Шымкентский «Ордабасы» воспользовался осечкой «Кайрата» и вернулся на первое место. Теперь лидера и ближайшего преследователя разделяет всего одно очко, а чемпионская гонка за четыре тура до финиша обещает стать настоящей борьбой нервов.

фото ФК «Тобол»

Сенсация тура произошла в Алматы, где «Кайрат», имевший 57 очков, неожиданно крупно уступил «Тоболу» – 1:4. Костанайцы с первых минут играли смело и уже в середине первого тайма получили преимущество. На 18-й минуте сербский нападающий Урош Милованович реализовал пенальти, а перед самым перерывом оформил дубль. Далее кайратовцы сумели сократить отставание: на 40-й минуте отличился испанец Марк Гуаль. Однако после перерыва алматинцы так и не смогли переломить ход встречи. На 63-й минуте белорусский форвард Виталий Лисакович увеличил преимущество «Тобола», а точку в матче на 81-й минуте поставил венесуэлец Луис Герра – 4:1. Для «Кайрата» это поражение стало не только потерей трех очков, но и серьезным ударом по позиции в чемпионской гонке.

Осечкой конкурента сумел воспользоваться «Ордабасы». Днем ранее шымкент­цы принимали «Астану» в одном из центральных матчей тура. Встреча получилась напряженной и долгое время оставалась без забитых мячей. Развязка наступила на 78-й минуте, когда Жасулан Амир поразил ворота столичного клуба и принес хозяевам минимальную победу – 1:0. Благодаря этому результату «Ордабасы» наб­рал 58 очков и единолично возглавил чемпионат. «Кайрат» отстает на один балл, а «Астана» с 42 очками сохраняет третью позицию. Для шымкентского клуба это особенно важный результат – теперь именно он контролирует ситуа­цию в чемпионской гонке и имеет право на одну осечку без немедленной потери первого места.

В остальных матчах тура «Елимай» из Семея на своем поле переиграл талдыкорганский «Жетысу» – 2:1, а «Актобе» с таким же счетом победил актауский «Каспий». Столичный «Женис» уверенно взял верх над петропавловским «Кызылжаром» – 3:1. В Кызылорде «Кайсар» минимально одолел «Атырау» – 1:0. Важную победу одержал павлодарский «Иртыш», победив кокшетауский «Окжетпес», – 2:1, а усть-каменогорский «Алтай» на выезде разгромил жезказганский «Улытау» – 3:0.

До завершения чемпионата осталось всего четыре тура, и нынешнее положение команд не оставляет возможнос­тей для расслаб­ления. «Ордабасы» получил важнейшее психологическое преимущество, однако отрыв у шымкент­цев минимальный. «Кайрат» по-прежнему сохраняет все шансы на чемпионство, а значит, главная интрига сезона только выходит на финишную прямую.

#Спорт #футбол #Кайрат #Ордабасы

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