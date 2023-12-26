Организаторы мероприятия – РОО «Казахстанская федерация каратэ всех стилей» и генеральный спонсор – филиал Благотворительного фонда «Халык» по Алматинской области – решили провести этот праздник спорта во второй декаде декабря, чтобы дети почувствовали предновогоднее настроение.

Два дня в спортивном комплексе «Достык» соревновались более 700 спортсменов из семи стран в возрасте от 6 до 17 лет. Особенность этих соревнований в том, что в них участвовали представители всех стилей каратэ, которые развиваются в стране. Кроме казахстанских спортсменов, в соревнованиях приняли участие каратисты из Украины, Узбекистана, Ирана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана.

По словам исполнительного директора Казахстанской федерации всестилевого каратэ, заведующего кафедрой бокса, тяжелой атлетики и восточных единоборств Казахской академии спорта и туризма Талгара Ахмадиева, сегодня каратэ активно развивается во всех регионах страны. С детьми работают квалифицированные инструкторы. Каратэ больше чем спорт, его отличает глубокая философия и воспитательная миссия, а прежде всего – уважение к своему сопернику. Главный постулат – дать ребенку правильное воспитание, чтобы укрепить не только тело, но и нравственный стержень юного спортсмена, подчеркивает специалист.

Подводя итоги соревнований, Талгар Ахмадиев отметил, что они прошли на высоком уровне. В рамках турнира состоялся Фестиваль восточных единоборств, где выступили спортсмены по айкидо, таэквандо, казахскому национальному единоборству «вel – вilek», а также иранский мастер Сандра провел занятие по ушу. Казахстанская команда выступила достаточно успешно. У спортсменов из других стран тоже есть победители и призеры.

Стоит отметить, что среди участников соревнований было немало девочек. Моей собеседницей оказалась милая хрупкая девочка по имени Ая Жандоскызы, ученица 9-го класса школы-гимназии № 83 города Алматы. В секцию ее привела мама во втором классе, а теперь она двухкратная чемпионка Казахстана, призер чемпионата Евразии. На вопрос, приходилось ли ей защищать своих подруг, говорит, что однажды применила пару приемов против уличных хулиганов.

Тренер сборной Кыргызстана Нурмухан Ракишев говорит о хорошей организации турнира и о том, что их спортсмены всегда с большим удовольствием приезжают на различные соревнования в Казахстан. Каждый международный турнир – это шаг к более высоким результатам.

По итогам соревнований организаторы вручили в общей сложности 408 комплектов кубков и медалей за первое, второе и третье места. Кроме того, все дети получили подарки. Благодарственные письма и сувениры получили 50 тренеров.

Директор филиала Благотворительного фонда «Халык» по Алматинской области Галымбек Жаксылыков подчеркнул, что поддержка детского массового спорта – одно из приоритетных направлений работы фонда и их вклад в воспитание подрастающего поколения.