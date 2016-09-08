​Больше льготных кредитов

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Асет КАЛЫМОВ

В Талдыкоргане состоялось расширенное совещание по вопросам развития сельского хозяйства, в котором приняли участие фермеры, представители государственных органов и финансовых учреждений. В ходе встречи подписано соглашение о расширении сотрудничества между акиматом Алматинской области и АО «Аграрная кредитная корпорация». Документом предусмотрено увеличение доступа сельхозтоваропроизводителей к льготному кредитованию.

Как сообщила председатель правления Аграрной кредитной корпорации Гульназ Атамкулова, в Жетысу созданы 22 кредитных товарищества, в состав которых входит свыше 1 500 фермерских и крестьянских хозяйств. Это один из трех регионов, где корпорация внед­ряет пилотный проект в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости». Теперь у местных крестьян появляется больше возможностей развивать свое дело и увеличивать выпуск агропродукции.

– Совместная работа с акиматом позволит многократно усилить меры поддержки фермеров в части финансирования, а также будет способствовать объединению мелких и средних хозяйств в кооперативы, – подчеркнула Г. Атамкулова.

В текущем году в республике через систему кредитных товариществ запланировано финансирование на сумму около 30 млрд тенге, из которых 2,8 млрд тенге выделяется фермерам Алматинской области. Впрочем, для аграрного Семиречья этого объема недостаточно. По оценкам экспертов, необходимо увеличить кредитный портфель как минимум в 5 раз. Именно в этих целях и был заключен меморандум, который создает основу для реализации новых перспективных проектов.

Глава региона Амандык Баталов заверил, что за освоением заемных ресурсов будет установлен жесткий контроль. Это не просто помощь государства, а шанс привлечь в область инвестиции. Если будут низкие показатели, ответственность понесут акимы районов и уполномоченные лица.

Большие перспективы открываются и в рамках государственно-частного партнерства. Одно из приоритетных направлений – развитие садоводства. Сейчас общая площадь садов Жетысу составляет около 20 тыс. га, но лишь малая доля их – интенсивные, где применяются новые технологии и собирают богатый урожай. В итоге на внутреннем рынке страны наблюдается засилье импортных яблок.

Чтобы нарастить собственное технологичное производство, разработана инвестиционная программа «Агропарк – Алатау». В целях ее реализации в ходе совещания было подписано еще одно соглашение между акиматом Алматинской области, Аграрной кредитной корпорацией, СПК «Жетысу» и ТОО «AlatauFruitsEngineering». Согласно документу, местные власти окажут инвесторам содействие в подведении необходимой инфраструктуры под закладку интенсивных фруктовых садов.  

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