Большие надежды на молодежь

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Наталия Портнягина

В Западно-Казахстанской области запустят пилотный проект «Из города в село».

фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО

«Справедливый Казахстан: трудолюбивая, патриотичная, честная молодежь» – под таким названием в Уральске прошла встреча главы региона Наримана Турегалиева с молодыми специалистами, общественными активистами. Аким области в первую очередь подробно остановился на работе в рамках направлений, обозначенных в недавнем интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед» газете «Egemen Qazaqstan». Нариман Турегалиев отметил, что в реализации основных проектов роль молодежи является приоритетной, и сообщил, что в стране стартует пилотный проект «Из города в село». Впервые в республике его планируется запустить в нашем регионе.

– По поручению Президента в прошлом году была принята Концепция развития сельских территорий в стране на 2023–2027 годы. В рамках этой концепции в Западно-Казах­станской области будем реализовывать пилотный проект по переселению населения из города в сельскую местность. Его цель – укоренить молодежь на родной земле, не оставлять бесхозными наши села, вдохнуть в них вторую жизнь. Мы, со своей стороны, окажем максимальную поддержку гражданам, которые изъявят желание переехать в село, используя государственные программы и учитывая возможности местного бюджета. За последние три года в сельскую местность переселены 3 616 человек. В ­2023-м по прог­рамме «С дипломом – в село!» трудоустроены 775 молодых специалистов. В прошлом году врачам, которые переехали в сельскую местность, была оказана финансовая помощь от 2,5  до 5 миллионов тенге. В этом году объем этих средств планируем увеличить с 5 до 8 миллионов тенге, – сказал аким области.

Руководство региона продумало пути решения и жилищной проблемы. В ходе встречи между акиматом области и филиалом АО «Отбасы банк» был подписан меморандум, согласно которому будут выделены средства в размере 600 ­млн тенге на льготное кредитование молодежи в возрас­те до 35 лет.

– Максимальная сумма ипотечного займа составляет 15 миллионов тенге, первоначальный взнос – 10% от стоимос­ти квартиры или дома. Ставка вознаграждения – 5% годовых, срок займа – 20  лет. У заявителя и членов его семьи не должно быть в собственности другой недвижимости за последние 5 лет, – разъяснила условия новой жилищной программы директор ЗКОФ АО «Отбасы банк» Аида Ипатова.

По словам руководителя управления стратегии и экономического развития ЗКО Бибигуль Конысбаевой, проект планируется внедрить в 57 селах области. В нем могут принять участие как безработные, так и проработавшие в Уральске и Аксае в течение 5 лет. Особое внимание будет оказано многодетным семьям.

Продолжается и программа «С дипломом – в село!» С этого года на приобретение жилья в рамках программы предусмотрено 9,2 млн тенге, то есть вдвое больше, чем в 2023-м.

Перед участниками встречи выс­тупили те, кто уже на своей семье ощутил поддержку государства при переезде в село. Среди них – Эльвира Аманова. Она с мужем более 10 лет снимала жилье в городе. Теперь их многодетная семья переехала в село Чирово района Байтерек. Им уже предоставили просторный дом.

– Для детей есть школа, клуб, амбулатория. Село обеспечено газом, водой, дороги хорошие. Созданы все условия для комфортной жизни. Планируем начать свое дело – разводить скот. Уверены, что здесь благодаря труду и натуральным продуктам всех детей поставим на ноги, – поделилась планами молодая женщина.

#ЗКО #село #работа #проект #жилье #молодежь

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