Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины

90% погибших в результате землетрясения, произошедшего в Афганистане 7 октября, составили женщины и дети, заявили в ООН, передает Kazpravda.kz

Фото: Русская служба ВВС

Это может быть связано с жесткими ограничениями, введенными «Талибаном», передает Русская служба ВВС.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в провинции Герат на западе страны. Жертвами того землетрясения стали около 1300 человек, подтвердили в ООН.

Сальма*, женщина-врач из Герата, смогла добраться до наиболее пострадавших от землетрясения районов, чтобы оказать первую помощь раненым женщинам.

«Я была деревне, где живут члены «Талибана». Некоторые мужчины отказывались прикасаться к раненым или мертвым женщинам», — говорит она.

Район Зенда Джан, расположенный в 40 км к западу от Герата, стал эпицентром первого и самого разрушительного землетрясения. Когда произошло землетрясение, в этих зданиях в подавляющем большинстве были женщины и дети.

В сельских районах Афганистана женщины итак обычно находились дома в течение дня, но когда в 2021 году власть захватили талибы, они ввели ряд мер, запрещавших женщинам занимать большинство рабочих мест, а также учиться после начальной школы.

«Мужчины работали в поле, пасли стада или уезжали в Иран на заработки. Женщины же были дома, занимаясь хозяйством и присматривали за детьми. Они оказались в ловушке под завалами», – рассказала Сальма Би-би-си.

По словам 23-летней активистки Мариам*, ситуацию усугублял еще и тот факт, что талибы на ее глазах предупреждали сотрудников спасательных служб, чтобы те не трогали женщин, пострадавших в результате землетрясения.

«Местные мужчины не имели ничего против того, чтобы спасать женщин, но некоторые вооруженные члены Талибана не подпускали мужчин к ним», — рассказала Мариам.

«Они также запретили женщинам посещать эти районы в первые два или три дня, поскольку не хотели, чтобы люди разных полов находились в одном месте», говорит она.

Активисты также говорят, что ограничения, введенные режимом «Талибана», мешали медработникам оказывать помощь раненым.

Например, согласно правилам талибов, женщинам не разрешается путешествовать без сопровождения родственника-мужчины.

По словам очевидцев, находившихся в больницах после землетрясения, раненых женщин было очень много, а медицинского персонала, который мог бы оказать им помощь, — очень мало.

Талибан запретил врачам-мужчинам лечить пациентов-женщин. Таким образом нагрузка на небольшую группу женщин-врачей и медсестер оказалась огромной.

Когда Би-би-си обратилась к «Талибану» за комментариями, его представитель отверг предположения о том, что группировка несет ответственность за большое количество смертей. Он заявил, что обвинения связаны с культурными нормами в Афганистане, а не с правилами, установленными «Талибаном».

* Имена участников изменены в целях их безопасности