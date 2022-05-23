Большой совет

Межрегиональную выездную встречу провел Республиканский штаб по общественной поддержке референдума с жителями южных регионов.

В Конгресс-холле Туркестана собрались секретари, председатели постоянных комиссий и депутаты маслихатов Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Шымкента, районных, городских маслихатов Туркестанской области, председатели и члены областных, городских, районных общественных советов и Совета ветеранов.

Собравшиеся обсудили основные изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на всенародный референдум. Все казахстанцы должны четко уяс­нить, какие изменения вносятся в Основной закон. Только так можно рассчитывать на консолидацию общественных сил.

Модератором встречи выступил председатель Республиканского штаба по общественной поддержке референдума и РОО «Объединение депутатов мас­лихатов Казахстана» Толеубек Мукашев.

– Референдум – яркий пример народной власти, яркий пример того, как каждый казахстанец, выражая свою гражданскую позицию, вносит прямой вклад в созидание Нового Казахстана, – убежден Толеубек Мукашев. – Начать реализацию идеи Главы государства о создании Нового Казахстана, Второй республики с проведения референдума – историческое событие. Ведь это второй референдум, который проходит за прошедшие 27 лет.

Историческое значение проводимого референдума состоит в том, что предлагаемые изменения выносятся на обсуждение народа. А это важные вопросы, касающиеся судьбы нации в целом, позволяющие закрепить основы демократии, обеспечить непосредственное участие народа в управлении государством.

Председатель Республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов отметил необходимость референдума для будущего страны.

Заместитель республиканской организации профсоюзов Нурлан Утешов, секретарь Казыгуртского районного маслихата Урисбай Копеев, секретарь Шымкентского городского маслихата Бахадыр Нарымбетов, депутат маслихата Алматинской области Асель Тулепбергенова, депутат Жамбылского областного маслихата Султан Усербаев, депутат Туркес­танского областного маслихата Калымма Жантореева, председатель Туркестанского областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов выразили свою поддерж­ку инициативам Президента и рассказали о подготовке к проведению референдума в регионах.

За один только воскресный день члены Республиканского штаба по общественной поддерж­ке референдума провели четыре встречи, обсудив предстоящие реформы с предпринимателями, фермерами, общественными активистами и молодежью.