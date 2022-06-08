Большую партию опия обнаружили в квартире у гражданки Ирана в Актау

Крупную партию наркотика оперативники нашли в одной из квартир Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает Kazpravda.kz.

"В ходе обыска в одной из квартир Актау полицейские обнаружили и изъяли 39 кг опия. Уроженка Исламской Республики Иран установлена и задержана сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следственным судом подозреваемая заключена под стражу", - проинформировали в ДП.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).

Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в полиции.