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«Бомба» в школе
Любовь Доброта, Шымкент

Вынужденную двухчасовую перемену получили в минувший вторник ученики и педагоги школы-лицея № 15 им. Д. И. Менделеева.

Несколько сот учащихся старших классов и начальной школы, занимавшихся в первую смену, в спешном порядке покидали классы, организованно выходя за пределы территории школы. Такое распоряжение поступило от руководства учебного заведения. Ученики выходили на улицу с пустыми руками, оставив в классах рюкзаки и личные вещи.

Экстренная эвакуация понадобилась после того, как около часа дня на пульт 102 Центра оперативного управления департамента полиции Шымкента поступило сообщение о заложенной бомбе в 15-й школе. Звонивший мужчина не представился и не сообщил каких-либо данных о себе. Не последовало и объяс­нений о том, откуда у него информация о якобы заложенной в школе бомбе. Сказав о ней, он тут же положил трубку.

Примерно через 15 минут все экстренные службы, включая скорую помощь, были на месте. На тот момент здание школы уже было полностью пустым, его покинули ученики и педагоги. Сотрудники полиции оцепили территорию и перекрыли часть улицы, попросив всех учащихся, педагогов и персонал отойти на безопасное расстояние.

После проведения тщательной проверки стало ясно, что в учебном заведении взрывного устройства нет. Через два часа школьники и учителя вернулись в классы, чтобы продолжить занятия.

По факту начато досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ответственность за подобные деяния наступает с 14 лет. За преступление предусмотрено наказание – до шести лет лишения свободы.

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