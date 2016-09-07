Бомбу искали саперы в центре Усть-Каменогорска

Происшествия
В Усть-Каменогорске перекрыли проспект Независимости из-за подозрительной сумки. На место были вызваны саперы, сообщает YK-news.kz.
По рассказу очевидцев, около полудня кто-то из горожан заметил сумку, оставленную в одном из дворов неподалеку от торгового дома "Daniel". Бдительные граждане сразу же сообщили в полицию о подозрительной находке.
Стражи правопорядка оцепили район и остановили движение транспорта по проезжей части. Прибывший наряд саперов исследовал содержимое сумки, однако внутри специалисты обнаружили лишь старую одежду.
В настоящий момент оцепление снято, движение транспорта полностью возобновлено.
По рассказу очевидцев, около полудня кто-то из горожан заметил сумку, оставленную в одном из дворов неподалеку от торгового дома "Daniel". Бдительные граждане сразу же сообщили в полицию о подозрительной находке.
Стражи правопорядка оцепили район и остановили движение транспорта по проезжей части. Прибывший наряд саперов исследовал содержимое сумки, однако внутри специалисты обнаружили лишь старую одежду.
В настоящий момент оцепление снято, движение транспорта полностью возобновлено.