Ботай: истоки степной цивилизации

Первые коневоды

Поселение Ботай эпохи медно-каменного века находится в пяти километрах южнее железнодорожного разъезда Ботай и в 1,5 км от села Никольское, что в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Этот памятник был обнаружен участниками Северо-Казахстанской археологической экспедиции в 1980 году в ходе разведочных работ на берегу реки Иман-Бурлук. На данный момент геомагнитные исследования показали наличие в этом месте более 250 жилищных ям и впадин. Найденные артефакты стали предметом пристального изучения не только историков, но и генетиков, антропологов, геохимиков, геофизиков.

Первооткрыватель ботайской культуры, казахстанский археолог Виктор Зайберт в свое время писал, что приручение лошади, использование ее человеком для хозяйственных нужд определило принципиально новую систему коммуникаций людей. Известный немецкий философ Карл Ясперс, оценивая историческое значение одомашнивания лошади, отметил: «Это событие привело к тому, что человек оторвался от своей привычной среды. Ему дали свободу передвижения, новую превосходную военную технику».

Одомашнивание лошади способствовало формированию историко-цивилизационного объединения народов, проживающих на территории, которую не случайно назвали Великая степь. Именно этот момент эволюции определил динамику качественных изменений во всех сферах жизни человека.

По данным Виктора Зайберта, ботайцы шесть тысяч лет назад пользовались медными инструментами и предметами. Они были искусными мастерами, медиками, художниками и ювелирами. Трепанация черепа в условиях того времени граничит с фантастикой, а ряд изделий выполнен таким совершенным образом, что зачастую невозможно представить, что все это – технологии каменного века.

Кроме того, ботайцы впервые выработали календарные циклы скотоводов в степи. Зимой они жили в больших поселениях в стационарных домах, а весной часть жителей вместе с лошадьми уходили на пастбища в открытые степи. Свидетельство тому – рисунок на глиняном горшке ботайцев, изображающий два колеса и стилизованное изображение лошади между ними. Для временного пребывания ботайцами использовалось жилище, сделанное из веток и шкур лошадей, а основой для создания прообраза первых юрт была обыкновенная плетеная из тальника корзина.

Все значительные и малые открытия первых коневодов внедрялись в повседнев­ную практику, закреплялись в процессе традиционного воспитания, передавались из поколения в поколение на протяжении тысячелетий и распространялись по степным и лесостепным просторам Евразии.

Скальпель, удила

и колесный транспорт

Исследования, проведенные в датском высокопроизводительном секвенсоре ДНК, подтвердили, что часть ботайского поголовья лошадей была предком современных домашних лошадей, а не лошади Пржевальского, как считалось ранее.

Современные исследователи отмечают, что ботайская культура явилась истоком степной цивилизации и началом культурогенеза казахов и многих современных этносов Евразии.

– Одно из доказательств одомашнивания лошади описано в статье The Earliest Horse Harnessing and milking журнала Science в 2009 году международной командой археологов под руководством Алана Оутрама из Университета Эксетера в Великобритании, – говорит директор музея-заповедника «Ботай» Куаныш Шакшаков. – Алан Оутрам с командой исследователей из лаборатории Бристольского университета в 2008 году с помощью биохимического анализа обнаружил следы жирных кислот от кобыльего молока (кумыса) на стенках керамических и глиняных сосудов ботайской культуры.

Таким образом, благодаря археологическим исследованиям последних лет установлено, что история доместикации лошади на Евразийском континенте уходит далеко в древность – в эпоху медно-каменного века. По словам Куаныша Шакшакова, ученые подтвердили точные даты доместикации лошади на основании датировки костей животных, элементов упряжи и молочных липидов. Этот момент и был началом степной цивилизации, динамичным ускорителем мирового исторического прогресса.

Ботайское население перешло к полуоседлому образу жизни. Люди стали строить капитальные деревянные сооружения с использованием оригинальных архитектурных приемов. Жилые полуназемные дома строились из дерева, глины, костей лошади, бересты и земляных пластов. Дома доходили по площади до 120 кв. м. Они были многоугольными по форме, а сводчатое перекрытие держалось без опорных столбов.

Достаточно простого перечисления только некоторых достижений ботайской культуры, чтобы оценить ее значение: застежки пут для лошадей из кости и дерева, скальпели в виде трубчатых проколов из птичьих костей, костяные и волосяные удила, колесный транспорт, шестереночные каменные диски для скручивания веревок, каменные диски с отверстием в центре в качестве маховиков станковых сверл...

К примеру, британский специалист Дэвид Энтони первым применил оригинальную методику определения следов на зубах лошади от использования костяных и волосяных удил. Такие следы оставляют не только металлические удила, но и удила из органического материала. Он представил доказательства, что ботайцы первыми в мире стали использовать лошадиную сбрую.

Зарубежные ученые-почвоведы, изучив окрестности Ботая – поселки Красный Яр и Васильковка, установили, что они были заселены около 5 300 лет назад, пос­ле первых этапов приручения лошади.

Так, в пробах грунта, взятых внутри кругового ограждения в поселке Крас­ный Яр, геологи Майкл Розенмайер и Розмари Капо из университета Питтсбурга обнаружили очевидные различия с почвой, взятой вне его пределов. Химический анализ показал: в грунте внут­ри ограды намного больше фосфатов, чем за ее пределами, что указывает на плотную концентрацию навоза. Причем почвы внутри ограждения дают в десять раз больше фосфора, чем почвы улиц окрестности. Фосфор представляет остатки навоза в обоих населенных пунктах, где лошади были заключены в загоны или конюшни.

Поскольку у ботайцев не было крупного рогатого скота и овец, было ясно, что это загон для лошадей. Использование конского навоза в строи­тельных материалах, а также широкое распространение снаряжения вроде лассо – все это свидетельствовало об эксплуатации лошадей. Эти и другие новые аргументы позволяют утверж­дать, что в Ботае люди не только приручили лошадь, но и вся их экономика была связана с этим животным.

Таким образом, закономерности развития материальной и духовной культуры древнего населения Северного Казах­стана во многом были обусловлены формированием раннего коневодства. В то же время Ботай, по убеждению большинства современных исследователей, – прямой предшественник великой цивилизации кочевников.

Территория Казахстана, расположенная между Европой и Азией, благодаря коневодству стала своеобразным мостом, связывающим цивилизации, культуры и народы. Поэтому можно предположить, что ботайская культура предвосхитила особенности образа жизни, использования ресурсов у кочевых и оседлых народов.