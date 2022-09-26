"Бояться не стоит" – Дуйсенова о наплыве россиян в Казахстан и их влиянии на рынок труда

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о том, угрожает ли наплыв россиян рынку труда Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Перед брифингом я получила еще одну сводку, около 262 тысяч человек уже прибыли в Казахстан с начала года из России. Из них 6 518 человек - это лица, которые написали "работа" в графе "цели въезда в страну". Хотела бы обратить внимание на то, что у нас 8,7 миллиона занятых граждан, в этом году мы дали квоту на 28 тысяч иностранных работников, но на сегодня только 15 тысячам дали разрешение. Касательно граждан стран ЕАЭС мы квоту не имеем, и казахстанцы могут туда поехать работать без разрешения, и граждане этих стран могут приехать к нам на работу без разрешения», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

По ее словам, ведется контроль за прибывающими в Казахстан на работу.

«Бояться того, что они могут сильно повлиять на наш национальный рынок труда, не стоит. На сегодня, с учетом тех данных, которые мы имеем, большого влияния на рынок труда нет. Но в договоре ЕАЭС предусмотрены еще и ограничительные меры. Если такое большое количество наплыва будет продолжаться, и если это будет влиять на нашу нацбезопасность, в этом случае, конечно, мы будем принимать соответствующие ограничительные меры в рамках Договора ЕАЭС», - резюмировала министр.