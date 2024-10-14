Бойцы Нацгвардии МВД РК эвакуировали людей из пожара

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Также они вынесли газовые баллоны  с места пожара на безопасное место

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

12 октября около 20.00 в городе Астана произошел пожар в одном из ресторанов на набережной Ишим. Солдаты Национальной гвардии МВД РК, выполняющие функции по обеспечению общественного порядка и безопасности, прибыли   первыми на место происшествия. Гвардейцы во главе с капитаном Дарханом Бакеном немедленно эвакуировали персонал ресторана в безопасное место. Так же сообщили об инцидиенте в пожарную службу и правоохранительные органы. В это время остальные войсковые наряды, не теряя времени, в целях предотвращения взрывов выносят из кухни заведения газовые баллоны на улицу.

— При обеспечении патрулировании улиц города мы заметили дым из ресторана, расположенного по адресу ул. Мамбетова, 3. Под руководством начальника патрульной группы лейтенанта Селимхана Жансугурова, бойцы приступили к соответствующим мерам, оцепили территорию пожара. На место происшествия вызвали пожарную команду. Здесь так же работают стражи порядка, - сообщил офицер столичной бригады Национальной гвардии.

Причины возникновения пожара выясняются. Пострадавших нет.

#пожар #спасение #Нацгвардия

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