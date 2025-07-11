Бойцы Нацгвардии МВД РК задержали около 10 000 правонарушителей

Закон и Порядок
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В первые шесть месяцев года при содействии военнослужащих Национальной гвардии МВД РК из незаконного оборота было изъято 173 единицы холодного и огнестрельного оружия, а также боеприпасы. Кроме того, было конфисковано 828 грамм наркотических веществ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Благодаря военнослужащим были найдены и переданы родным 73 потерявшихся ребенка. Также стоит отметить, что было зафиксировано 24 случая тушения пожаров и спасения людей с участием гвардейцев. Военнослужащие нашли и вернули владельцам 54 утерянных вещи и 113 смартфонов.

Во время несения службы бойцы своевременно оказывали помощь людям с сердечными приступами, приступами астмы, пострадавшим в ДТП, а также гражданам, пытавшимся покончить с собой или оказавшимся в воде. Всего за шесть месяцев военнослужащие Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь 32 людям.

С начала года предотвращены 77 попыток переброса запрещенных предметов. При этом, патрулями задержано 55 нарушителей, пытавшихся осуществить перебросы запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Кроме того, в органы внутренних дел были доставлены 9 919 граждан, нарушивших общественный порядок. Из них 379 человек задержаны по признакам совершения преступлений.

Гвардейцы приняли участие в охране общественного порядка на 343 культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также в 35 случаях поисковых мероприятий.

В целом, за добросовестное выполнение воинского долга, мужество и решительность при обеспечении общественного порядка и безопасности были награждены 190 военнослужащих правопорядка по всей республике.

Отметим, что личный состав войск правопорядка совместно с полицейскими обеспечивает охрану общественного порядка в 21 городе страны. Ежедневно к выполнению этой задачи привлекается более 8 000 гвардейцев.

#закон #Нацгвардия #порядок

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